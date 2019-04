Po vlastní ose – velká cesta napříč Asií

Vyprávění Jolany Sedláčkové v místním Klubu OKO o velké cestě autem na trase Jihlava - Magadan, který leží na břehu Ochotského moře na samém východě Asie. Urazili autem ve dvou vzdálenost přes 63 tisíc km, během 7 měsíců navštívili 23 zemí Asie a Evropy. Bylo to cesta o hledání úžasných míst, o svobodě a volnosti, o neobyčejných setkáních s obyčejnými lidmi. Přes Turecko a zasněžený Kavkaz se dostali do Íránu, země, která předčila všechny jejich představy a přirostla jim k srdci. Po Hedvábné stezce putovali až do závratných výšek velehor Střední Asie. Odtud cesta vedla přes Mongolsko dál na Sibiř, kde čekala závěrečná výzva – nechvalně proslulá Cesta kostí a jízda přes Sibiř, kde tou dobou již padal sníh a přicházely první mrazy.