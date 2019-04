Pohádkové OKO

V rámci Pohádkového OKA bude promítána v Klubu OKO dobrodružná animovaná komedie USA z r. 2014 Škatuláci. V Sýrečkově není radno vycházet po setmění. Z podzemních doupat vylézají podivní tvorové zvaní Škatuláci, kteří kradou vše, co jim přijde do rukou. Jednou prý dokonce ukradli malého kluka! A právě tenhle ukradený klučina vám v dobrodružném a zábavném vyprávění prozradí, že to všechno jsou jen bohapusté lži a kecy v kleci. Tvůrci filmů Koralína a svět za tajnými dveřmi a Norman a duchové zase jednou popustili uzdu své vizuální fantazii a stvořili svět, do kterého se rád vydá každý. Před promítáním si můžete ozdobit velikonoční vajíčka a nasát tak atmosféru Velikonočních svátků.