Pohádkové OKO

V rámci Pohádkového OKA bude věnováno Břetislavu Pojarovi, mistru českého animovaného filmu. Tvůrce populárních seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, Zahrada a Dášeňka představuje pětici animovaných filmů, které možná neznáte: Psí historie, příběh o malém klukovi, který díky opuštěnému pejskovi našel nejenom kamaráda ze zvířecí říše, ale i přátelé – své vrstevníky. Hiroshi - malý městský chlapec se dostane do hlubokých hor, kde se svým strýcem stráví zimu. Zážitky v drsné přírodě změní jeho pohled na svět a odhalí v něm nevšední talent. O princezně, která se nesmála - stane se, že princezny si občas něco umanou a za svět se neusmějí. Zejména pokud jim hrozí svatba s nějakým nafoukaným ženichem. Vánoční balada vypráví příběh, kde idea Vánoc a dětské fantazie vítězí nad vojenskou mocí. Je to příběh vojáka – stroje, který i v době ryze technologické má lidské srdce. Je to příběh snu a fantazie, která je silnější než pancíř. Narcoblues - kluk se cítí ve městě opuštěný. Jsou prázdniny a jeho kamarádi odjeli. Znenadání mu společnost dělá drogový dealer, který hledá svoje další oběti. Nabídne mu výlet do „ráje“. Mladý kluk je nadšen. Chce více a více. Když vyprázdní svoji pokladničku, začíná krást.