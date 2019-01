Pojďme spolu do Betléma

Kde: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny - budova Staré radnice

Co: Pojďte strávit příjemnou chvilku v adventním čase, zhlédnout vánoční loutkovou hru a společně si zazpívat. Dojdeme spolu až do Betléma, kde králové a pastýři v dávné době vítali právě narozeného Ježíška. Vánoční loutkové představení vzniklo na motivy lidových her s jesličkami. Materiálem použitým k výrobě loutek a scény je papír. Součástí představení je výtvarná dílna, během níž si děti vyrobí z papíru svou vlastní loutku… Občanské sdružení Umění mění si klade za cíl ovlivnit výchovu a vzdělávání jedinců i celé společnosti v oblasti kulturního a uměleckého života. Je potřeba, aby se lidé setkávali již od raného dětství s kvalitními uměleckými díly, ať jde o díla výtvarná, literární či divadelní, učili se je vnímat a reflektovat a aby je odborní lektoři vedli k samostatnému uměleckému vyjadřování. V těchto podmínkách mohou jedinci dospět v kultivované sebevědomé osobnosti s vlastním názorem a citem pro umění.