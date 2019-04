Progres 2 v Tančírně

50 let kapely a křest desky Tulák po hvězdách. V Tančírně se představí se brněnská rocková skupina PROGRES 2, kterou v roce 1968 založili pod původním názvem Progess Organization hudebníci Zdeněk Kluka a Pavel Váně. Hned jejich první LP deska se stala dle kritiků časopisu Melodie deskou roku 1972. Druhé LP – Mauglí vydali už pod „normalizačním“ názvem skupiny – Barnodaj. V dobách nejtužší normalizace pak na několik let přerušili činnost. Obnovili jí pod novým názvem PROGRES 2 v roce 1978, kdy poprvé představili experimentální audiovizuální projekt Dialog s vesmírem (první československou rockovou operu). V podobných náročných projektech pokračovali i na dalších albech (Třetí kniha džunglí, Mozek, Změna). Po sametové revoluci natočili opět jako Progres 2 několik televizních pořadů a vydali v reedicích postupně všechna svoje alba. V posledních letech koncertuje skupina PROGRES 2, jako snad jediná z legend šedesátých let, v sestavě pouze původních členů (žádný náhradník), dokonce zřejmě v nejsilnějším složení své historie (Pavel Váně, Zdeněk Kluka, Roman Dragoun, Pavel Pelc a Miloš Morávek). V roce 2016 zvolili posluchači rádia Beat skupinu Progres 2 do Beatové Síně Slávy.