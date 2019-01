Putovní výstava nejlepších fotografií ze soutěže Brody v Brodě 2018

Kdy: denně mimo víkendů, potrvá do 31. prosince

Kde: vestibul a 1. patro Nové radnice Havlíčkův Brod

Co: Výstava fotografií z dalšího ročníku fotografické soutěže. Cílem soutěže je zapojení široké veřejnosti do fotografování a poznávání života a míst ve městech, která mají v názvu Brod. Soutěžilo se v několika kategoriích: Krásy města, Život ve městě, Potůčky, potoky, řeky, mosty a lávky a další fotografie z měst Český Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.