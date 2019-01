Rock for book 2018 - Michal Prokop & Framus Five, Bass

Rock for book se koná již pošesté jako doprovodná akce Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Představí se Michal Prokop a FRAMUS FIVE, jedna z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Hned na prvním albu s převzatým soulovým repertoárem se odrazil silný afroamerický vliv. S nástupem normalizace v roce 1971 byla skupina rozpuštěna a zásadní album Město ER s texty Josefa Kainara dokonce staženo z distribuce. Michal Prokop v mezidobí (do obnovení kapely v roce 1978) působil ve skupinách Flamengo, Jazz Q a Šest strýců. V roce 1984 dochází k osudovému setkání s básníkem Pavlem Šrutem a skladatelem Petrem Skoumalem. Z této spolupráce vzniklo jedno z nejlepších alb 80. let Kolej Yesterday. Mezi lety 1968 až 2012 kapela vydala celkem osm studiových alb. Kapela obnovila svoji činnost na přelomu tisíciletí (2000) a ve stejné sestavě (zpěvák Michal Prokop, kytarista Luboš Andršt, rockový houslista Jan Hrubý, bubeník Pavel Razim, klávesista Jan Kolář, baskytarista Zdeněk Tichota, saxofonista Jiří Šíma a trumpetista Roman Němec) vystupuje až do dnešních dnů. Na následné cross party od 22.30 hodin vystoupí VÁCLAV KOUBEK, nezaměnitelný český písničkář z harmonikou. V posledních letech sloučil své aktivity do Vesnického klubu v jihočeských Chotěmicích za účelem „kulturní obrody obce“. Vedle vydané sbírky písňových textů je autorem pěti povídkových knih. O hodinu později zahájí after party se skupinou BASS – legendární, původně herálecká kapela s frontmanem Jaroslavem „Boříkem“ Bořilem a kytarovým mágem Jiřím, „Fančkem“ Douchou v roce 2017 obnovila svoji činnost.