SCREAMERS: Velký flám

Kdy: středa 7. listopadu od 19.00

Kde: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov

Co: Vystoupení populární travesti skupiny. I tentokrát určitě pobaví novou show VELKÝ FLÁM s imitováním tuzemských i zahraničních zpěváků a vtipnými scénkami. V loňském roce skupina Screamers oslavila 20. výročí svého založení. Opět se můžete těšit na vtipné scénky, jedinečné a originální vystoupení hvězd světové i tuzemské pop scény, které se ponesou v duchu hesla „Show must go on!“.