SKYE Gospel

Koncert sboru mladých zpěváků a zpěvaček doprovázený živou kapelou v kostele sv. F. Serafínského. Zpívají gospel, protože je to jejich radost, láska, naplnění, nadšení, jejich sen. To, že mohou stát na pódiu a tento sen prožívat a sdílet s posluchači, je to, proč to dělají. Jejich hudba má krásný příběh plný emocí, dává sílu, energii a naději, má dobré konce a každý si v ní najde to, co je mu blízké. Jsou jedineční, ale každý jiný, boří nepsaná pravidla tradičního gospelu.