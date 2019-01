Snow Film Fest 2018

SNOW FILM FEST je vlastně bratrem filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA. Jedná se o celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snowkitingu a dalších zimních radovánkách ve 200 městech po České republice a Slovensku. Kromě filmů, které jsou vítězné snímky z mezinárodních festivalů, je připraven další doprovodný program. Letos se budou promítat ty to filmy: In Gora; Frozen Road a Into Twin Galaxies. Zahraniční filmy jsou s českými titulky.

Kdy: sobota 3. listopadu od 17.30, 20.30 a 21.35 hodin, vstupné 140/80 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO