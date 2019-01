Spisovatelé do knihoven – Lucie Faulerová

Kdy: úterý 20. listopadu od 17.00, vstup zdarma

Kde: Havlíčkův Brod, přízemí Krajské knihovny Vysočiny

Co: Spisovatelé do knihoven je název společného projektu Asociace spisovatelů, vybraných českých knihoven a desítky současných autorů a autorek. Druhý ročník projektu se bude od září 2018 až do června 2019 odehrávat také v Krajské knihovně Vysočiny, kde se milovníkům literatury formou autorských čtení představí to nejlepší ze soudobé prózy a poezie. V autorském čtení se představí i Lucie Faulerová. Ta je spolu s výtvarnicí Kateřinou Šedou spoluautorkou knihy Brnox – Průvodce brněnským Bronxem (2016), za níž autorky získaly cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. Samostatně debutovala v roce 2017 románem Lapači prachu. Působí jako dramaturgyně a produkční v Národní galerii v Praze v projektu Anežka Live! Je také redaktorkou a korektorkou na volné noze.