Štěpánská zábava, na které se představí trojice rockových kapel. Poděbradská hardrock/metalová kapela IRAS byla založena v roce 1983 a hraje vlastní skladby. Vyprodali dokonce Lucernu, kde hráli s Vitacitem a s Codou. Chotěbořská rock/metalová kapela ARTERY byla založena v roce 1999 a zatím vydala 5 řadových a 1 best of CD. Hráli již s kapelami, jako jsou například No Name, Dymytry, Harlej, Arakain, Škwor, Doga, Traktor, Katapult či Alkehol. MORAVA je rocková skupina z Vysočiny založená v roce 1987 ve složení Fany, Api, Jelda a Fugas. Doposud kapela vydala 10 řadových alb a 2 „best of“ .