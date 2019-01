Svatováclavské slavnosti s Rebelem

Letošní dvoudenní rebelské slavnosti startují zostra! Už v pátek si zařádíte s legendární kapelou DIVOKEJ BILL, kterou doprovodí kapely MR. LOCO a DIRTY BLONDES, připravena bude nejen široká nabídka tradičních piv pivovaru, ale také oblíbený svatováclavský speciál BUŘIČ. Rok 2018 je milníkem pro úvalskou partu Divokej Bill, která letos dosáhla dvaceti let své hudební existence. Tento rok byl pro Divokýho Billa náročný, ale nadmíru úspěšný. V květnu dotočili a vydali skvěle přijaté album TSUNAMI, s nímž vyrazili na turné po celé naší republice. Celkem třiadvacet koncertů od května do září vidělo sedmdesát tisíc lidí. Podzim proběhl ve znamení slovenského turné, ale ještě před ním stihla kapela natočit nový videoklip k písni Jaro z jejich zmiňovaného novinkového alba.

Pětičlenná sestava Mr. Loco sestává jen ze dvou českých hudebníků a hned tří zahraničních, přičemž jde o opravdu pestrou národnostní škálu - nechybí instrumentalisti z Peru, Mexika ani Kolumbie. Pražští Dirty Blondes naservírují pěkně horký dirty rock´n´roll. Výrazná kytara a melodické linky dají vzpomenout kapely jako The Hives nebo The Subways. Kapela si získala a stále získává fanoušky hlavně pro svou nekompromisní energickou show. Skvělý ženský vokál, kytary létající vzduchem, ba ani hořící bicí nejsou na jejich koncertech výjimkou. “Blondsky” patří mezi festivalové i klubové stálice, na tour jezdí například i do Německa, Švýcarska nebo Francie.

Vstupné 390 Kč

Kde: Havlíčkův Brod, Areál pivovaru