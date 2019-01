The Art of Being Summer Festival 2018

Akce již skončila Objevujeme zázrak bytí TADY A TEĎ – A NAVŽDY! Toto je esence našeho festivalu 2018.

Pojď a přidej se na naší šťastnou cestu!

www.tantrafestival.cz/ Alan Lowen, Andrew Barnes, Guy Barrigton, Ivo Janeček, Rishi S. Vlote, Maok, Shakya, Milli Janatková, Tina Malia, Marcel Jayananda Harazim, Cyril Kubiš, Jan Komeda, Katka Komedová, Mirka Papajíková, Janek Šlonc.... A připravujeme bohatý doprovodný program pro odpolední siestu. Budete mít možnost protáhnout se s acro jógou, vybrat si z několika druhů masáží, účastnit se na seminářích nebo poslouchat zajímavé přednášky. Ve večerních hodinách jsme pro vás připravili koncerty s živou hudbou, Trance Dance, firewalking, táborák a mnoho dalšího. ˟ od 4. 7. (12:00)

˟ od 4. 7. (12:00)

do 8. 7. (23:00) Ledeč nad Sázavou