Tomáš Studeník – Nepoděláš, nevyděláš

V Hubbr Coworking proběhne přednáška s diskuzí a autogramiádou autora Velké knihy fuckupů Tomáše Studeníka, radikálního inovátora, organizátora FuckUp Nights a městského hackera. Poučení ze skutečných příběhů českých podnikatelů, ředitelů, investorů, tvůrců, umělců, sportovců, všeumělů a dobrodruhů. Dozvíte se také, co si z daných průšvihu postižení odnesli a co by dnes třeba udělali jinak, a co o fuckupech říkají odborníci. V ideálním případě se tak poučíte dřív, než byste se sami vydali podobnou cestou. Mnoho z nás celý život poslouchá, že musí mít jedničky, cíle, byznys plány a ostré lokte. To, že se něco nepovede, ale nemá být tabu. Přitom neúspěchy všechny v dlouhodobém měřítku posouvají kupředu, jen se jich nesmíme bát. A možná byste se divili, kolik fuckupů za sebou mají „ti úspěšní lidé“, ke kterým vzhlížíme.