Traffic Jam – 20 let

Havlíčkobrodská bluesbandová kapela Traffic Jam slaví 20 let na hudební scéně. Nápad založit kapelu vznikl v ranních hodinách jednoho podzimního dne roku 1998. Pavel Doležal (Pavka) a Jarda Bořil (Bořík) se sešli v jednom z havlíčkobrodských barů a vymysleli to…Kapela hraje blues od klasiky (W. Dixon, M. Watters, B. B. King) přes bluesové inspirace 60. let (J. Hendrix, Cream, J. Joplin) až k současným interpretům (B. Hart, S. Copeland). Nyní vystupuje v obsazení Eva Nováková – zpěv; Robert Frei – kytara; Jaroslav Bořil – zpěv, baskytara, Jaroslav Prachař – klávesy a Jiří Libra – bicí. S Trafficem si na koncertě v OKU zahrají i někteří bývalí členové a také kapely Shout The Blues Band z Chotěboře a Pasiáns z Jindřichova Hradce.