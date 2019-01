Vánoční trhy v Havlíčkově brodě

Kdy: středa 12. prosince až úterý 18. prosince, pondělí až pátek od 16.00 do 18.00, víkend 11.00 až 13.00

Kde: Havlíčkovo náměstí Havlíčkův Brod

Proč přijít: Letošní trhy se konají od středy 12. prosince až do neděle před Štědrým dnem. Po celou dobu bude na náměstí připraveno na dvacet stánků, ve kterých si můžete koupit něco tradičního a dobrého (například pečené kaštany, trdelník, punč či svařené víno), ozdoby, dárečky a podobně. Taktéž na náměstí budou Ježíškova dílny a pošta, rozdávání Betlémského světla, samozřejmě nebude chybět ani nazdobený strom a doprovodný program, takže se máte na co těšit. Trhy budou zakončeny ohňostrojem. Letošní program je opravdu bohatý, tak se na trhy zajděte podívat. První den zazní koledy, ve čtvrtek 13. prosince se představí Sádlo v pohybu, v pátek klavírista Nathaniel Filip. V neděli pak bude náměstí patřit dechovce. V pondělí a úterý zazpívají koledy děti z místní MŠ Korálky, v úterý 18. prosince vystoupí i Zuzana Bubílková. Havlíčkův Brod bude o Vánocích letos vypadat opět kouzelně, tak využijte skvělé atmosféry a také si to užijte.