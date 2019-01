Vánoční unplugged koncert

Tradiční vánoční koncert, kde všechny kapely hrají akusticky. Letos se můžete těšit na tři kapely. Program zahájí velkomeziříčská crossoverová skupina NONSENSE. Od 21 hodiny bude podium patřit alternativ hardcore-crossoverovým NAŠROT, kapele, která v březnu letošního roku oslavila 30. výročí existence. K tomuto svému výročí připravila kompilaci typu The Best Of, obsahující vybrané songy v podstatě ze všech desek, které kdy kapele vyšly. Závěr večera bude pak od 23.30 hodin patřit místní jazz rockové kapele DENUDACE.