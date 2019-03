V sále místní staré radnice proběhne cestopisná přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše "Vanuatu – děti ráje". Výprava na nejpřátelštější místo na světě, tropický ráj s průzračným mořem a stále usměvavými obyvateli, to vše nabízí 15 zapomenutých ostrovů země Vanuatu uprostřed Pacifiku. Palmové háje, lahodné kokosy, divoké pláže, modré díry, tradiční slavnosti, setkání s duchy i výstup na magickou a stále činnou sopku Yasur na ostrově Tana. To vše je neopakovatelný ráj plný pohody, klidu a jejich neuvěřitelných obyvatel. Tomáš Kubeš prožil několik let putováním po Africe, procestoval také po Asii stopem, například během půlroční cesty z Vladivostoku do Prahy, nebo při dalších výpravách do Indie a Nepálu. V současnosti fotografuje reportáže pro mnoho časopisů, navštívil více než 120 zemí světa. Jeho snímky a články můžete najít v Česku například v magazínech Koktejl či Lidé a Země.