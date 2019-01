Velká cena Havlíčkova Brodu

ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod pořádá dne 14. 4. 2018 XIII. otevřený turnaj Velká cena města Havlíčkova Brodu 2018 v rapid šachu mládeže do 16 let. Výsledky se započítají do LVM a přeboru Kraje Vysočina v rapid šachu mládeže na rok 2018.

Datum konání: Sobota 14. dubna 2018

Místo konání: Hotel Slunce, Pražská 985, Havlíčkův Brod

Ředitel turnaje: Václav Paulík, tel.728982327, e-mail:chesshb@seznam.cz, zástupce: Ladislava Nováková

Rozhodčí: Karel Brodina s kolektivem.

Právo účasti: Hráčky a hráči narození v roce 2002 a mladší (registrovaní i neregistrovaní, včas přihlášení).