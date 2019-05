Velká cesta domů – Trabanti v Havlíčkově Brodě

Dan Přibáň a jeho divoké vyprávění. Přijďte si poslechnout, jak vyrazili z jihu Indie až na její sever mezi pohřební hranice magického Váránasí, do Nepálu a podhůří Himaláje, pro výškový rekord dvoutaktního auta. A pak čím níž, tím hůř, přes průsmyky plné sněhu, vody a kamenů do mystického malého Tibetu v Ladaku a na hranice Pákistánu, země, která ukázala, že nic není tak zlé, jak to vypadá v televizi, zatímco Čína vypadala mnohem hůř, než vypadá televizi. A zase zpátky do minulosti mezi koně, hory a jurty Kyrgyzstánu, aby konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu kolem světa. A odsud pak ve stopách jejich první výpravy na dno pouště vyschlého Aralu až konečně domů. Dva trabanti, maluch a jawa, Češi, Slováci a možná přijde i jeden šílený Polák.