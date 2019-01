Veřejné fórum 2018

Kdy: středa 12. září od 16.00

Kde: Havlíčkův Brod, Klub OKO

Co: Město zve obyvatele na diskuzi v rámci tematických kulatých stolů: stůl mladých; životní prostředí; školství, výchova a vzdělávání; doprava a bezpečnost; veřejná správa, podnikání, ekonomika; kultura, sport a cestovní ruch a sociální oblast a zdravý životní styl. Diskutovat přijdou politici a vedoucí zaměstnanci městského úřadu. Nebuďte lhostejní ke svému okolí a přijďte jim říci, co se vám ve městě líbí, a nebo co byste rádi změnili. V doprovodném programu vystoupí akordeonový soubor Pohoda, bude probíhat měření tlaku a BMI či prodej výrobků chráněných dílen. Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení a losování o ceny.