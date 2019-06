Na Havlíčkobrodsku se již pošesté otevřou zahrady, které nejsou běžně přístupné. Stane se tak u příležitosti akce Víkend otevřených zahrad, který připadá vždy na druhý červnový víkend. Veřejnost se při této příležitosti může seznámit s přístupem odborníků v otázkách zeleně a získat tak nový pohled na její funkci a význam v životě. Během Víkendu otevřených zahrad pořádá řada parků a zahrad bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky, aktivity pro děti, koncerty. Zájemci mohou navštívit tyto zahrady v Havlíčkově Brodě: Školní zahrada při ZŠ V Sadech, ul. Na Valech - přístupná 8. 6. od 9.00 do 15.00 hodin, v doprovodném programu vystoupí pěvecký sbor Oříšek; zahrada ve Dvoře Staré radnice - vstup z ulice V Rámech, přístupná 8. 6. od 10.00 do 16.00 hodin, k vidění bude i výstava knih o zahradách a Semínkovna; zahrada u Mahlerovy vily, Beckovského ulice, přístupná 8. 6. od 10.00 do 16.00 hodin, v doprovodném programu se představí Akordeonový orchestr Pohoda v 10.30 hodin a Václav Lindl s hudebními workshopy v 11.15 a 13.00 hodin; zahrada Kavárny ve Vile, Masarykova ulice, přístupná 8. i 9. 6. od 10.00 do 20.00 hodin, v pátek večer proběhne venku koncert kapely JADA BAND, v sobotu od 17.00 koncert komorního orchestru Sordino a v zahradě bude k viděnívýstava dřevěných soch řezbáře Josefa Špicla, možnost pikniku či zahrát si petangue; zahrada smyslového vnímání u Domova pro seniory Reynkova, přístupná 8. 6. od 9.00 do 16.00 hodin, v doprovodném program vystoupení kapely či dětský poznávací koutek. Dále bude možno navštívit ukázkovou přírodní zahradu a geopark Pod platanem Gymnázia Chotěboř, přístupná 8. 6. od 9.00 do 16.00 hod. Možnost Faitrade občerstvení a jeho prodej, sezónní a lokální potraviny - ochutnávky a prodej, dětské koutky, malování na obličej, komentované prohlídky, pracovní listy, ukázky canisterapie, slepeckých psů, dogdancing i koncert. Otevřena bude i ukázková přírodní zahrada Krupská škola v Horní Krupé, přístupná 8. 6. od 9.00 do 15.00 hod. Kromě komentované prohlídky zahrady si můžete udělat zábavný kvíz v zahradě a děti si mohou vytvořit malou drobnost pro radost. Drobné občerstvení a bylinkový čaj ze zahrady je samozřejmostí.