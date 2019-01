Vojtaano – hudební show stand-up

Nenechte si ujít hudební vystoupení herce, muzikanta a stand-up komika. Originální tvorba, ve které se objevují prvky folku a blues, doplněné peprnými rapovanými texty. Za uměleckým pseudonymem Vojtaano se skrývá herec a stand-up komik Vojta Záveský. Veřejnost ho zná ze seriálů „Vinaři“, „Kriminálka Anděl“ nebo „Případy 1. oddělení“. Pod pseudonymem Vojtaano na sebe výrazně upozornil dvěma povedenými nahrávkami v roce 2016. Skladbu „Lavina“ složil a nahrál pro internetový seriálový hit z fotbalového prostředí „Vyšehrad“ a vtipnou písničkou s animovaným klipem „Budulínek vs. Galantní Jelen“ oslovil hned několik generací uživatelů YouTube. Pak přidal virální „Derby Song“, kde s hercem Jakubem Štáfkem vtipnou formou glosuje největší pražské fotbalové derby. Vojtaano svůj debut v roce 2017 pojal velkoryse jako dvojalbum. První část reflektuje hudebníkovu folkovou tvář, na druhé pak muzikant zve posluchače do hiphopového světa. Ať už se na „The Beast Of Vojtaano“ stylizuje do role písničkáře nebo rapujícího vypravěče, je přesvědčivý a hudebně velmi hravý! Obě hudební polohy pak spojuje jeho humor, nadsázka a recese.