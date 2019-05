Výstava 100 let skautingu v Havlíčkově Brodě

V místním Muzeuu Vysočiny vernisáží slavnostně zahájí výstava ke stému výročí brodského skautingu, spojené se skautským programem muzejní noci pro veřejnost a dětské návštěvníky (prohlídka, hry). Návštěvníci nahlédnou do historie brodských oddílů, projdou se skautskou klubovnou a tábořištěm a budou si moci vyzkoušet různé skautské dovednosti jako vázání uzlů, orientace v mapě a základy zdravovědy. Výstava se připravuje ve spolupráci s Junákem – českým skautem (Středisko Bobříci Havlíčkův Brod z. s.). Otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 (pauza 12.00–13.00). Potrvá až do 1. září.