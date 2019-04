Výstava děl neprofesionálních výtvarníků Světelska

V tanečním sále místního Společenského domu zahájí vernisáží tradiční výstava neprofesionálních výtvarníků Světelska, kteří se svými díly představují občanům i návštěvníkům města. Město má dvě dlouhotrvající významné kulturní akce, tradiční Svatováclavskou pouť a tuto výstavu amatérských výtvarníků. Kolikátý je to ročník, dnes těžko někdo spočítá, pravidelné záznamy z dřívější doby totiž chybí, ale jisté je, že první ročník se uskutečnil v roce 1962. Letošní ročník probíhá od 30. dubna do 19. května a možnost prezentovat svá díla mají opět nejen pravidelní účastníci, ale také noví zájemci ochotní svá díla ukázat veřejnosti. Mezi vystavujícími najdeme „stálice“, jako jsou Oldřich Sýs, Eva Kamešová či Ladislav Láznička, ale i nové autory. Otevřeno denně od 9.00 do 11.30 a od 13.00 do 16.30 hodin.