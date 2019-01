Výstava Dřevěné hračky

Brodské Muzeum Vysočiny zve na zahájení výstavy "Dřevěné hračky". Na výstavě budou k vidění práce studentů Vyšší odborné uměleckoprůmyslové školy oboru Design herních předmětů a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze na Žižkově oboru Tvorba pro děti. Studenti se vedle navrhování a technologie výroby hraček, ponejvíce v klasických materiálech, zabývají designem a tvorbou loutek, dětských interiérů a jejich doplňků i venkovních herních objektů. Velká část výstavy bude věnovaná práci pana Matěje Holuba, truhláře a řezbáře, který tvoří nejen hračky, loutky, šperky ale i funkční dřevěné kolotoče. Nebudou samozřejmě chybět ani historické dřevěné hračky z depozitáře muzea a ze soukromých sbírek. Celou výstavu doplní hrací koutek, kde si nejen děti budou moci pohrát, malovat či odpočinout. Výstava bude otevřena denně mimo pondělí od 9:00 do 12.00 a od 13.00 do 17:00 a potrvá až do 2. září.