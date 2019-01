Výstava Masarykův odkaz a Alice G. Masaryková

Zahájení výstavy, kterou připravila KyTICe k výročí 100 let české státnosti. Výstavu tvoří panely s putovní výstavou, zapůjčené Masarykovým demokratickým hnutím doplněné originály soukromého sběratele (jedinečné dokumenty, obrazy, fotografie, busty,…) Mgr. Václava Merunky, vynikajícího znalce prezidentů Masaryka a Beneše. Masaryk byl obklopen řadou význačných osobností a spolupracovníků, takže na výstavě budou k vidění i originální dokumenty a osobní věci Edvarda Beneše či Alice Masarykové. Prezidentovu dceru výstava připomene jako zakladatelku Československého červeného kříže, návštěvníci uvidí část jejich výšivek a také její pracovní koutek s dobovým dámským psacím stolem a židlí. Vystaven bude i oděv dobrovolné sestry ČČK z 1. Poloviny 20. století. Výstava je otevřena v úterý až pátek od 9.00 do 16.00, o víkendech 13.00 až 16.00 a potrvá až do 15. října.