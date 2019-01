V podkroví knihovny bude vernisáží zahájena výstava obrazů a koláží Venduly Korbelové. Obrázky šikovné chrudimské malířky už pronikly i za hranice naší země. Sama umělkyně o své tvorbě říká: „Vše, co prožívám, moje vidění světa, vystupuje ze mne intuitivními tahy štětcem, barvami i skládáním dílů do koláží.“. Výstava je otevřena od pondělí do pátku od 8.00 do 16.30, v sobotu od 8.00 do 12.00 a potrvá do 31. srpna. Plné vstupné činí 20 Kč, snížené 10 Kč.