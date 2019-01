V místním muzeu probíhá výstava „Otcové národa“. Společně se 100 lety naší republiky slavíme tento rok i 220. narozeniny Františka Palackého a 200. narozeniny Františka Ladislava Riegera, dvou Otců národa spojených s naším regionem. K nim připojíme i třetího Otce národa, bez něhož si vznik republiky nemůžeme představit, prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Výstava ukazuje stopu těchto tří mužů v minulé i současné Chotěboři a v muzeu. Nahlédněte do sbírek, knihoven, nálezů, hlasujte o nejkrásnější vydání Dějin národu českého v Chotěboři, zahrajte si na paní Palackou s dětmi, pomozte vytvořit vlastní Dějiny národu českého a pokud rádi chystáte hostiny, vytvořte slavnostní tabuli pro tři oslavence. Nejsou vůbec vybíraví, pouze víno si k obědu nedovolí. V přítomnosti velkého bojovníka proti alkoholu to ani není možné. Výstava je přístupná do 28. října nebo do odvolání. Prohlídky probíhají s průvodcem a začínají vždy v každou celou hodinu.