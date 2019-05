Místní Galerie Doubravka zve na vernisáž výstavy uměleckého řezbáře pana Josefa Sodomky, která bude probíhat od 1. června do 12. července 2019. Pan Sodomka, rodák z Herálce pod Žákovou horou na Kocandě, bude vystavovat dřevořezby a některé ze svých obrazů. Výstava bude přístupná v pondělí od 7. 45 do 15.00 hodin, úterý až pátek od 7. 45 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 14.00 hodin.