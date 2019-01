Výstava První republika

Zahájení výstavy První republika „Já miluji jen vás“. Návštěvníci se u příležitosti 100 let od vzniku Československé republiky přenesou do období 1. republiky, tedy do let 1918 až 1938. Cílem výstavy by mělo být poskytnout návštěvníkům náhled do běžného života prvorepublikové rodiny, představit dobové oděvy a drobné užitné předměty. Výstavu připravily Alena Zemanová a Anička Čermáková ve spolupráci s KyTICí. Vše převážně z ženského pohledu – po slzách 1. světové války přichází čas naděje, štěstí, lásky, budování a krásné módy a chvil. Nahlédnete také do světa dětí a tehdejší rodiny – zábavy a hry. Výstava připomene i úspěšné muže – podnikatele, svět plesů a filmů, doplňuje ji i dobově zařízená školní třída. Otevřeno úterý až pátek od 9.00 do 16.00, víkendy a svátky od 13.00 do 16.00. Výstava potrvá do 25. srpna.

Kde: Světlá nad Sázavou, Galerie Na Půdě