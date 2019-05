Výstava skla a květin Fragi LeSphere

V tasické Huti Jakub Tasice proběhne slavnostní vernisáž unikátní výstavy propojující krásu skla a květin. Při příležitosti vernisáže bude po celý víkend v prostorách huti k vidění výroba uměleckého skla v podání týmu Zdeňka Kunce a sklárny Tasice. Na slavnostní vernisáži vystoupí harfistka Simona Voříšková. Krása sklářských artefaktů vznikající pod rukama sklářských výtvarníků se prolne s nejkrásnějšími květinovými výtvory přírody naaranžovanými rukama zručných floristů. Na vzniku výstavy se podílí celý tým výtvarníků, k nimž patří umělecký sklář Zdeněk Kunc, umělecký brusič skla Daniel Vágner, polská sklářská výtvarnice Beata Przybyl, floristický tým v čele s mistryní ČR ve floristice Klárou Franc Vavříkovou, designerka Dagmar Petrovická i velké podporovatelky sklářského řemesla Mája Milichovská a Leona Bušková. Výstava, která přinese do industriálních objektů staré sklářské huti něco nevšedního a nového, je otevřena od úterý do neděle od 10.00 do 17.00 a potrvá od 1. 6. do 30. 6. 2019.