Ždírecký Triangl 2018

Ve městě proběhne již tradiční akce Ždírecký Triangl, dvacetičtyřhodinové setkání nadšenců na bicyklech všech druhů (bez přídavného pohonu – elektrokola jsou zakázána) nebo koloběžkách. Není nutno jezdit celých 24 hodin, je samozřejmě povoleno kdykoliv si odpočinout, pospat, pojíst či popít. Důležité je být na startu a na konci setkání v cíli. Cílem je ujet co nejvíce kilometrů. Jednotlivci budou hodnoceni podle počtu ujetých kilometrů, každý si měří ujetou vzdálenost na svém computeru. Start a cíl bude u Sportovní haly ZŠ a MŠ. Trasa má 2 okruhy, denní, který se jede od 9.00 do 21.00 hodin (Ždírec nad Doubravou, Krucemburk, Vojnův Městec, Radostín, Račín, Vepřová, Nové Ransko, Ždírec nad Doubravou, trasa bude značena na vozovce) a noční - okruh v obci, známý ,,Triangl“ (ulice Chrudimská, Žďárská a Brodská). Noční okruh se jede v čase 21:00-09:00. V tomto čase budou vypnuty semafory na křižovatce u Lázničků a pojede se podle dopravního značení. Soutěžit se bude v kategoriích jednotlivců (ženy a muži zvlášť), děti do 15 let (ročník 2003 a mladší) – pouze v doprovodu rodičů, koloběžky (ženy a muži dohromady) a soutěž teamů. Slavnostní vyhlášení výsledků: proběhne v neděli od 11:00 hod. na hasičském cvičišti „Firearena“. Každý jezdec obdrží pamětní diplom a možná i medaili, jezdec s největším počtem kilometrů dostane putovní cenu – kopii poháru ,,Stříbrný Triangl“ z roku 1931.