Zlomové okamžiky Československa v komiksu

Vernisáž výstavy „Zlomové osmičky“, která představí aktuální tvorbu několika současných komiksových autorů reflektujících zlomové události československých dějin – léta 1918, 1938, 1948, 1968 neotřelou komiksovou a ilustrační optikou. Využity budou originály komiksů a ilustrací z knižní edice Češi, kterou připravil Pavel Kosatík s mladými českými komiksáři, například Karlem Osohou, Karlem Jerie, Štěpánkou Jislovou. Vystaveny budou i originály z další populárně naučné literatury, například „Obrázky z moderních československých dějin“ z pera Lukáše Fibricha. Další skvělé originály s tématikou vzniku republiky a osobnosti Tomáše Garique Masaryka představí přední česká ilustrátorka Renáta Fučíková a na stejné téma budou k vidění komiksové ilustrace Tomáše Chluda. Kolekci doplní další autoři, kteří se ve své ilustrační tvorbě dotkli historických mezníků československých dějin s osmičkami na konci. Třešničkou na dortu pro milovníky karikatury a kresleného humoru bude přehlídka obálek časopisu Dikobraz ze zlomového roku 1968. Ne jejich vytvoření pracovala řada našich nejlepších karikaturistů v čele s Adolfem Bornem či Oldřichem Jelínkem. Výstava bude realizována na ploše dvou výstavních sálů a její součástí budou nejen edukační samoobslužné prvky, ale také odborný edukační program pro školní kolektivy. Otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 a 13.00 do 17.00. Výstava potrvá do 9. prosince, vstupné činí 30/15 Kč.