Kde: Divadelní sál KZ Světlá nad Sázavou

Za kolik: 45 korun

Proč přijít: Zpátky do Betléma je loutkoherecká hra plná vtipu, žonglérských kousků a písniček a je společným projektem Teátru Pavla Šmída a Kejklířského divadla Vojty Vrtka. Kdyby tenkrát před dvěma tisíci lety ta patnáctiletá holka neřekla andělovi ANO, tak by teď asi bylo všechno úplně jinak. Asi bychom neslavili vánoce, nestavěli bychom betlémy a dárky by nenosil Ježíšek. Setkání kejklíře a komedianta Vojtěcha se svým učitelem, panem řídícím u Betléma. Po letech si ten prastarý příběh zahrají a prožijí opět společně s dětmi.