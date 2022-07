Českobudějovicko - Zámek Hluboká nad Vltavou

Zámek Hluboká nad Vltavu byl původně založen jako strážný hrad, a to v polovině 13. století. Sídlilo tu několik rodů, významnější byli Pernštejnové či rod pánů z Hradce. V roce 1661 zámek koupil Jan Adolf I. Schwarzenberg. Rod Schwarzenbergů na zámku působil do roku 1939, poslední majitel Dr. Adolf Schwarzenberg emigroval před nacisty. Schwarzenbergové zámek upravili do současné podoby novogotického stylu, také upravili park a krajinu v okolí.

V současné době si můžete vybrat z prohlídkových okruhů Reprezentační pokoje, Soukromé apartmány, Kuchyně, Hostinské pokoje, podíváte se také na věž, v zimě je připravena prohlídková zimní trasa.

Na léto jsou připraveny i speciální prohlídkové trasy. Děti provede paní kněžna, sluchově postižené čekají prohlídky v jazyce neslyšících a kastelán Martin Slaba bude vyprávět o posledních obyvatelích zámku z rodu Schwarzenbergů. V létě se na zámku odehrává také několik kulturních akcí.