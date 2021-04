Švédské město Lund představuje již od raného středověku křesťanské centrum celé severní Evropy. Lundský biskup byl důležitou osobností. To se týkalo také Pedera Pedersena Winstrupa, jenž zesnul v roce 1679. Jeho tělo bylo úměrně jeho významu mumifikováno a uloženo do rodinné hrobky v lundské katedrále. Jenže ne samo.

V ostění rakve biskupa Pedera Winstrupa se našel malý balíček se smutným obsahem | Foto: Gunnar Menander

Při pohřebním obřadu se nezdálo, že by něco bylo jinak, než jak to při pohřbech vysokých a vážených církevních hodnostářů bývá. Až o téměř 350 let později přišli lidé na to, že cosi výjimečného zde opravdu bylo.