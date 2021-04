Záhada stříbrného diadému: šperk odkrývá tajemství brutální doby bronzové

Naprosto neobvyklá hrobka muže a ženy žijících před 3,7 tisící lety je nyní středem zájmu španělských archeologů. Ona se stříbrnou čelenkou, on s dýkou po boku, oba pohřbeni ve velkém hliněném džbánu. Co to vlastně bylo za lidi?

Stříbrné diadémy a další pohřební artefakty z lokality La Almoloya | Foto: Vicente Lull; Antiquity Journal; Cambridge University Press