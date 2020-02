Lidé vyrostlí v prostředí české kultury si pod pojmem Smrtka sekáč představí buď děsivého "kmotříčka" ze starší pohádky Jana Drdy Dařbuján a Pandrhola nebo jednoho z ústředních hrdinů hry Posel z Liptákova Divadla Járy Cimrmana ("Ale to bude sekáč, pánové. Ne jako já. Ten se nezakecá.") Vědecký svět tak ale od letošního roku označuje něco úplně jiného.

Označení Sekáč Smrt (anglicky Reaper of Death, řecky Thanatotheristes degrootorum) získal nový druh tyranosaura pocházejícího z druhohorního období pozdní křídy, tedy z doby před 80 miliony lety, což z něj činí nejstaršího známého dinosaura žijícího na severoamerickém kontinentu. K nálezu došlo v roce 2010 v jižní Albertě. Informuje o tom BBC.

Podle studie, která vyšla v odborném titulu Cretaceous Research Journal, došlo v Kanadě ke srovnatelně významnému objevu naposledy před 50 lety v roce 1970, kdy zde byl nalezen další tyranosauří druh, pojmenovaný jako Daspletaosaurus.

Podle BBC získali vědci díky novému nálezu lepší vhled do vývoje tyranosaurů.

Thanatos nebo Smrťák - sobě rovného konkurenta neměl

Dravec se vyznačoval 2,4 metru vysokou zastrašující figurou, měl podobně jako jiní masožraví dinosauři protáhlý a hluboký "čumák", hrbolovitou lebku a více než sedm centimetrů dlouhé velké zuby, uzpůsobené k trhání masa.

Ke svému strašidelně znějícímu jménu přišel podle Darie Zelenitské, profesorky paleobiologie z Calgerské univerzity a spoluautorky nové studie, díky tomu, co ztělesňuje. "Tento tyranosaurus je v Kanadě jediným známým predátorem své doby. Pojmenovali jsme ho tedy podle toho, čím opravdu byl: sekáčem rozsévajícím smrt," uvedla Zelenitská pro BBC.

Kromě oficiálního jména začali vědci přezdívat novému dinosaurovi zkráceně "Thanatos" podle jména boha smrti z řecké mytologie.

"Představujeme vám první nový druh tyranosaura objevený v Kanadě za posledních 50 let. Seznamte se s Thanatotheristes degrootorum, sekáčem smrtkou!" tweetovali nadšení vědci z kanadského paleontologického muzea Royal Tyrrell Museum of Palaentology v Albertě poté, co se jim podařilo nový druh popsat a zařadit.

Našel ho nadšenec, prozkoumal student

Kousky Thanatosovy zkamenělé lebky objevil v roce 2010 kanadský farmář a zapálený paleontologický nadšenec John De Groot. Na fosilizované zbytky dinosauří hlavy narazil při turistické vycházce do přírody v okolí malé osady Fays v jižní Albertě.

"Ty čelisti byly naprosto ohromující," řekl BBC De Groot. "Věděli jsme, že je výjimečný, protože jsme jasně viděli zkamenělé zuby."

Lebku, která putovala do již zmíněného albertského muzea paleontologie, začal loni zkoumat pětadvacetiletý student paleontologie Jared Voris. Také on si všiml, že tahle fosilie vykazuje znaky, jaké u jiných dinosaurů zaznamenány nejsou, konkrétně výrazné svislé výstupky horní čelisti.



"Našli jsme jeden výjimečný rys, pak další, a pak se to rozběhlo jako kaskáda, až jsme konečně přišli na to, že je to něco úplně jiného, než jak jsme to vnímali dřív," řekl titulu Surrey Now-Leader Voris, který se nyní připravuje na doktorát z paleontologie na Calgarské univerzitě.

"Určitě je to divný pocit objevit něco tak mimořádného tak záhy v kariéře. Ten dinosaurus byl osm metrů dlouhý a měl osmdesáticentimetrovou lebku. Muselo to být vážně impozantní zvíře," dodal.

Až do vyhynutí dinosaurů byli vládci planety

Tyranosauři neboli tyranští ještěři byli po miliony let dominantními dravci na Zemi, jimiž zůstali až do vyhynutí dinosaurů před 65 miliony let.

Severní Ameriku tito obří plazi ovládali na konci křídy, tedy v období zhruba před 80 miliony let. O jejich výskytu v ještě ranějším období zatím neexistuje dostatek poznatků, zkamenělé stopy a fragmenty představují jen částečný obraz. Vědci proto doufají, že jim nová studie pomůže zaplnit některé mezery v poznání.

"Relativně vzato, v čeledi středně velkých až obrovských dravých dinosaurů (tyranosauridů) existuje druhů jen velmi málo, což je dáno i povahou potravního řetězce. Ve srovnání s býložravými nebo rostliny pojídajícími dinosaury byli tito vrcholoví predátoři velice vzácní," dodává Zelenitská.