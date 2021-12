Stejně tak ponechala bez odpovědi hádanku, co vlastně ovlivňuje co - tedy zda je tomu tak, že má-li žena část mozku reagující na klitoris větší, podněcuje ji to k více pohlavním stykům, nebo zda je to naopak, tedy že častější pohlavní styky rozšiřují tu část mozku, která na doteky v oblasti genitálií reaguje.

Podle vědců však mají výsledky i přesto praktické využití, protože by mohly být v budoucnu využity například k lepšímu cílení léčby lidí, kteří zažili například sexuální násilí, jež se u nich ŕozvinulo v psychický blok vůči sexuálnímu styku, nebo kteří trpí sexuální dysfunkcí.

"Studie zkoumá to, jak se ženské genitálie projevují v somatosenzorické oblasti mozkové kůry a zda má tato oblast vůbec schopnost se změnit ve vztahu k sexuálnímu prožitku či zkušenosti," uvedla podle agentury AFP spoluautorka studie Christine Heimová, profesorka lékařské psychologie Berlínské univerzitní nemocnice Charité.

Somatosenzorická mozková kůra přijímá a zpracovává senzorické informace z celého těla. Na každou část těla reaguje jiné její oblast. Část, která reaguje na ženské genitálie, byla až dosud předmětem debat. Předchozí studie ji umisťovaly například pod tu oblast, jež reaguje na chodidla, jiné zase blízko k oblasti reagující na kyčel.

Důvodem byly nepřesné stimulační techniky – když se například žena stimulovala sama rukou, nebo když ji stimuloval její partner pohlavním orgánem, šlo o dotyky různých částí těla, popřípadě tento proces vyvolával celkové vzrušení, což znejasňovalo výsledky.

V roce 2005 vyvinuli vědci v rámci jiného výzkumu techniku vyvolávající velmi úzce zaměřenou hmatovou stimulaci penisů, díky čemuž našli v mozkové kůře přesnou oblast, jež na tuto stimulaci reaguje. U žen však podobný průlom nenastal.

Pro novou studii bylo vybráno 20 zdravých žen ve věku od 18 do 45 let. Pro stimulaci jim byl přes spodní prádlo aplikován na úrovni klitorisu "malý kulatý předmět", speciálně navržený pro tento úkol. Membrána zařízení mírně vibrovala za pomoci vzdušného proudu.

"Šlo o to, aby to bylo pro dobrovolnice co nejpohodlnější," uvedl spoluautor studie John-Dylan Haynes z Berlínského centra pro pokročilé neurozobrazování, jež je součástí nemocnice Charite.

Všechny ženy zapojené do výzkumu byly stimulovány osmkrát, pokaždé na 10 vteřin, proložených deseti vteřinami odpočinku. Stejné zařízení bylo coby ovládací prvek použito na hřbetu pravé ruky. Výsledky zobrazování mozkové činnosti potvrdily, že oblast somatosenzorické kůry reagující na ženské genitálie se nachází vedle té, co reaguje na boky, stejně jako u mužů. Přesné umístění se však u každé testované ženy lišilo.

Čím víc sexu, tím větší část mozku zaměstná

Vědci poté zkoumali, zda se v závislosti na sexuální aktivitě odlišují také charakteristiky této oblasti. Všech 20 žen bylo dotázáno na to, jak často měly pohlavní styk za poslední rok a jaká byla jeho frekvence od začátku jejich sexuálního života. Pro každou ženu pak vědci určili deset nejvíce aktivovaných bodů v mozku během stimulace a změřili tloušťku těchto oblastí.

"Našli jsme souvislost mezi frekvencí genitálního styku a tloušťkou individuálně zmapovaného genitálního pole," uvedla Heimová. Jinými slovy, čím více sexu žena měla, tím větší mozková oblast na to reaguje. Co přesně ovlivňuje co, není úplně jisté, ale existují jisté náznaky už z jiných výzkumů.

Za prvé, je známo, že čím více určitých částí mozku se používá, tím větší se stávají: říká se tomu mozková plasticita. Například u londýnských taxikářů se oblast hipokampu rozšiřuje o zkušenosti s navigací.

Za druhé, předchozí studie na zvířatech ukázaly, že stimulace genitálií krys a myší vedla k rozšíření té oblasti mozku, jež reagovala na tyto orgány.

Sama Heimová prokázala ve své dřívější studii z roku 2013, že lidem, kteří utrpěli trauma v důsledku znásilnění, se mozkové oblasti zaměřené na genitálie ztenčily.

"Tehdy jsme spekulovali, že mozek se tak snaží omezit škody plynoucí z vnímání zneužití," uvedla vědkyně. Doufá, že její výzkum by mohl pomoci při budoucí léčbě lidí, kteří zažili pohlavní zneužití.