Poslední šance

Kometa Leonard je masa vesmírného prachu, vesmírné horniny a ledu, která je zhruba kilometr velká. Nejblíže Zemi se tentokrát přiblížila 12. prosince, když proletěla ve vzdálenosti 34 milionů kilometrů od naší planety.

Fatální dopad meteoritu? Velikost nerozhoduje, hrozba je jinde, zjistili vědci

Slunci se kometa nejvíce přiblíží 3. ledna nadcházejícího roku, a to na vzdálenost 90 milionů kilometrů, což je o trochu více, než je polovina vzdálenosti mezi Sluncem a Zemí. Pokud se kometa nerozpadne, její trajektorie ji vymrští do mezihvězdného prostoru a už se nikdy nevrátí, uvedla podle serveru CNN World agentura NASA.

Ta rovněž pořídila záznam komety Leonard pomocí svého observačního letounu s názvem Solar Terrestrial Relations Observatory-A. Podle encyklopedie Britannica se jedná o jeden ze dvou letounů, které byly zprovozněny v rámci programu pozorování Slunce z odlišných míst ve vesmíru. Mise byla spuštěna v roce 2006.

Zdroj: Youtube

Ultrarychlá kometa Leonard

Kometu objevil v lednu astronom Greg Leonard, seniorní výzkumník na arizonské univerzitě University of Arizona Lunar and Planetary Laboratory. Světelnou kouli začal sledovat 3. ledna 2021.

„To, že se na těchto obrázcích objevil i ocas komety, je pozoruhodné. A to proto, že v tu chvíli byla zhruba 748 milionů kilometrů od Země. To je zhruba stejně daleko, jako se nachází Jupiter od naší planety,“ uvedl podle CNN tento měsíc.

Went comet hunting tonight. Success. Thanks for dropping by to our neighbourhood comet Leonard. pic.twitter.com/BzqL0p3lRC — Petr Lebedev ? (@SciencePetr) December 21, 2021

Kometa Leonard je tzv. ultrarychlá kometa, která se řítí vnitřní sluneční soustavou v rychlosti 71 kilometrů za sekundu. Vlivem vzdálenosti od Země však vypadá, že letí pomalu, zdůrazňuje server EarthSky.

Kometu lze na nebi nejsnadněji nalézt díky planetě Venuši, která je v současnosti na jihozápadním nebi velmi viditelná a jasně zářivá. Nejvhodnější doba k pozorování je pak těsně po západu slunce.

Leonard dále upřesnil, že kometa „poletí nad západním až jihozápadním horizontem až do svátků“. Připustil však, že je náročné ji pozorovat, a to zejména vlivem blízkosti komety a horizontu.

Jak vznikají komety?

Většina komet s dlouhými dobami oběhu, jako má kometa Leonard, pochází z tzv. Oortova oblaku. Jde o hypotetické velké ledové prostředí, které obklopuje naši sluneční soustavu. Je však moc daleko od Země na to, aby mohlo být navštíveno a prozkoumáno letounem.

„Když vyhraje přetahovanou gravitace naší sluneční soustavy, objekt se může začít pohybovat směrem dovnitř a zrychlovat, tak, jak se přibližuje Slunci,“ vysvětlil Leonard.

OBRAZEM: Z nejlepších záběrů polární záře se tají dech

Tyto obří ledové koule postupně, jak se přibližují ke Slunci, začnou odhazovat část svého materiálu. To formuje tzv. halo, tedy světelný kruh, kolem objektu. A dlouhé ocasy komet způsobují prach a plyny.

☄️ See comet come, see comet go.



Only discovered in January 2021, Comet Leonard’s half-mile (1 km) mass of ice, rock, and space dust will make its closest pass of the Sun on Jan. 3, 2022 – a journey 40,000 years in the making: https://t.co/3KCslrjR5N pic.twitter.com/oYLoDRAY8c — NASA (@NASA) December 21, 2021

Většina komet se nám stane viditelnými, až když cestuje vnitřní sluneční soustavou (kde se nachází naše planeta) a zdlouhavě obíhá kolem Slunce.

Lepší poznání komet nám může otevřít okno k pochopení formace Slunce a naší sluneční soustavy. Podle CNN World se totiž komety „chovají jako kosmické časové schránky materiálu“.

Tenkrát před 80 tisíci lety

„I když toho o kometách víme mnoho, jsou stále velmi nepředvídatelné. Velmi záleží na jejich velikosti, tvaru, chemickém složení a chování,“ vysvětlil Leonard. „Jeden známý a moudrý objevitel komet jednou řekl: Komety jsou jako kočky. Obě mají ocas a obě dělají právě to, co chtějí,“ uvedl s odkazem na kanadského astronoma Davida H. Levyho.

Co je zač tajemný objekt, který přežil střet s černou dírou? Astronomové už vědí

Pradávní předkové lidí mohli tuto stejnou kometu zahlédnout při jejím minulém oběhu kolem Země, zhruba před 80 tisíci lety. Kometa Leonard se však do blízkosti naší planety už znovu nevrátí.

„Je to zcela naposledy, kdy tuto kometu můžeme spatřit,“ vysvětlil Leonard. „Zrychluje na únikovou rychlost zhruba 70 kilometrů za sekundu. Po oběhnutí kolem Slunce bude vymrštěna z naší sluneční soustavy. Za miliony let může dorazit do jiného systému,“ dodal.