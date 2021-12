Podobné zvuky dosud nikdo nikdy předtím neslyšel. U indonézského pobřeží se opět "rozezpíval" korálový útes, který vědci obnovovali poté, co byl téměř zcela zničen při rybolovu. To, že po tříleté obnově se z útesu opět ozývají zvuky, které vydávají jeho obyvatelé, je podle odborníků znakem, že se do místa vrátil život. Svá zjištění uveřejnili v odborném časopisu Journal of Applied Ecology. „Zvukové kulisy jsou důležitým aspektem zdraví útesu. Akustická obnova jako taková je proto důležitou složkou celkové obnovy ekosystému," uvedli autoři studie v jejím úvodu.