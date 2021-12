„Kosti dinosauřích mláďat jsou křehké a jen velmi zřídka se ve zkamenělinách zachovají. O to vzácnější je tento kousek,“ sdělila profesorka geologie Darla Zelenitskyová. Dodala, že dosud odborníci o tom, co se děje uvnitř dinosauřího vejce před vylíhnutím, téměř nic nevěděli.

Odborníci dali embryu přezdívku Baby Yingliang po muzeu, které zkamenělinu zatím přechovává. Vejce je dlouhé přibližně sedmnáct centimetrů a dinosaurus není větší než třiceticentimetrové pravítko. Od hlavy až po špičku ocasu měří sedmadvacet centimetrů.

Our little one has just arrived. Welcome Baby Yingliang, a gorgeous fossil dinosaur embryo preserved inside its egg!

You're looking here at a baby dinosaur, not too long before it would have hatched. pic.twitter.com/NtXE8XODjT