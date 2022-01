Samci tohoto druhu mají na tělech celou škálu barev a jednou z nich je i výrazná červená, která se nachází na jejich hlavě a dvou nohách. Jelikož jde právě o nohy, které pavouci zvedají do vzduchu jak při obraně před predátory, tak při rituálech páření, vědci až dosud věřili, že červená barva hraje ve vzájemné komunikaci skákavek velkou roli.

Jenže nejnovější výzkum těchto pavouků všechny tyto představy vyvrací. „Nové důkazy, které poskytla nedávná experimentální studie, naznačují, že skákavky rudonohé nemají v očích receptory, které by jim umožňovaly vidět červenou," shrnuje web Science Alert.

Rudá jako tmavě zelená

Dosud si vědci mysleli, že červená na hlavě těchto pavouků a na jejich dvou nohách slouží stejně jako u jiných zvířecích druhů k upoutání pozornosti partnerek. „Předpokládali jsme, že samci využívají svou barevnost ke komunikaci," uvedl behaviorální ekolog David Outomuro z University of Pittsburgh.

On a jeho kolegové se spojili s vědci z univerzity v Hamburku, aby připravili výzkum skákavek rudonohých. Vědci prozkoumali celkem sedmatřicet pavouků tohoto druhu. „Pavouci byli odebráni z přírody ve Slovinsku a převezeni do laboratoří v Německu a Spojených státech amerických. Tam je vědci usmrtili plynem a následně jim vyřízli oči, aby mohli prozkoumat jejich fotoreceptory," nastiňuje vědecký postup web Science Alert.

Závěry zkoumání, které odborníci popsali v odborném časopisu The Science of Nature, ovšem týmy amerických i německých vědců zaskočily. „Výrazné černo-červené zbarvení samců na povrchu těch končetin, které využívají při námluvách, a které samice postrádají, nám naznačovalo, že červená barva hraje roli v přitažlivosti," potvrdila předpoklady před výzkumem bioložka Cynthie Tedoreová z University of Hamburg.

Odborníci ovšem s překvapením zjistili, že skákavky rudonohé rudou barvu vůbec nerozeznávají. Pavouci vidí třeba zelenou, modrou, nebo také ultrafialovou barvu, ovšem pokud je něco červeného, jako červené to vůbec nevnímají. „Podle nás vnímají červenou ekvivalentně s černou, čili je téměř vůbec nerozlišují. A pokud to, co my vidíme jako rudé, vnímají i pavouci odlišně od černé, pak červenou vidí jen jako tmavě zelenou," shrnula výsledky Tedoreová.

Podle výzkumu tak červená zřejmě nakonec nehraje při páření pavouků žádnou roli a samci si pozornost samic získávají něčím zcela jiným. Čím přesně, to vědci ještě budou muset zjistit. Zatím ale přepokládají, že zcela bezvýznamná červená barva na tělech samců skákavek rudonohých není. Jen neslouží ke komunikaci mezi nimi vzájemně, ale směrem ven, k jiným živočichům. Konkrétně k predátorům, například ptákům, pro které je výstražným znamením, aby se ke skákavkám nepřibližovali.