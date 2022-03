Šlo o mimořádný objev - zatímco o kloakách ptáků, obojživelníků, plazů, případně několika druhů savců víme poměrně hodně, kloaky dinosaurů, včetně jejich anatomie, vzhledu a způsobu používání, byly vědcům dlouho neznámé.

Ani na kloaku psittacosaura, jehož dochované fosilie a jejich odlitky uchovává několik přírodovědných muzeí na světě, se nepřišlo hned.

"Všiml jsem si jí až před několika lety, když se nám podařilo zrekonstruovat zbarvení tohoto dinosaura pomocí pozoruhodné fosilie vystavené v Senckenbergově muzeu v Německu, na níž se jasně dochovala kůže i vzory barev," uvedl podle Science Alert paleobiolog Jakob Vinther z Bristolské univerzity.

Zmíněná fosilie představovala jediný známý exemplář neptačího dinosaura s dochovanou kloakou, ale vnitřní anatomie konečníku se vzhledem k tomu, jak byla fosilie uložena, už nedochovala; vidět byl pouze vnější otvor.

Výzkumníci se proto rozhodli porovnat tuto kloaku s dalšími kloakami žijících tvorů. "Trvalo nám to poměrně dlouho, protože porovnávání vzhledu kloakálních otvorů žijících zvířat nikdy nikoho nenapadlo, takže šlo z velké části šlo o neprobádané území," dodal.

"Zjistili jsme, že konečník vypadá u mnoha různých skupin tetrapodů odlišně, ale ve většině případů vám toho o pohlaví zvířete moc neřekne. Tyto charakteristické rysy bývají zastrčeny dovnitř kloaky a na fosilii se bohužel nezachovaly," uvedla anatomka a expertka na reprodukční systém zvířat Diane Kellyová z Univerzity v Massachusetts Amherst.

