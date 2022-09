Voliči na Lipnici mu před čtyřmi lety darovali necelá čtyři procenta hlasů. „Můj hendikep byl, že jsem kandidoval samostatně,“ vysvětlil Horký volební propad. Letos dal dohromady celou kandidátku Rozvoj města. Je na ní dohromady devět jmen. „Mám funkci starosty úředně zakázanou. Já ani starostu dělat nechci,“ zdůraznil Horký, který je dneska, jak tvrdí, už jen důchodce. „Chceme vrátit Lipnici do stavu, kdy mají všichni stejná práva. Aby se přestalo o stavbě kanalizace pouze psát, ale začalo se na ní pracovat,“ zdůraznil Horký. Jak dodal, městu chybí stavební parcely, aby rostlo a parcel by kolem Lipnice mohlo být několik desítek.

Současný starosta Zdeněk Rafaj Horkého kroky komentovat nechce. „Ladislav Horký má trvalé bydliště na úřadě, víc o něm nevím. My se vracet do minulosti nechceme,“ komentoval Rafaj. Ani místostarosta Marek Hanzlík nechce o Horkém slyšet. Ale když Horký kandidoval naposledy, zmínil se Hanzlík, že není vyloučené, aby Horký stoupence získal. „Protože dovede s lidmi manipulovat," dodal Hanzlík.

Bývalý starosta má na Lipnici zastánce i odpůrce. „Mě to nepřekvapuje. Kdo má u nás za sebou kriminál, jde do politiky. Najde se dost hloupých, co na to skočí,“ prohlásil na lipnickém náměstí Petr Málek. Miroslav Lhotka Horkému hlas dá. „Já pana Horkého budu volit. Nějakou kriminální minulost neuznávám. Pro město hodně udělal. Být starostou není lehké. Můj otec s tím měl dost zkušeností,“ zdůraznil Lhotka.

Příběh bývalého starosty Lipnice sledoval Deník od počátku kauzy v roce 2012 až po exstarostovo odsouzení. Ladislav Horký ve vězení v Malých Svatoňovicích vydával vlastní zpravodaj pod názvem Listy Jindřicha z Lipé. „Na Lipnici jsem nezanevřel, je to moje životní pouto,“ napsal tehdy Deníku s tím, že je v celém případu obětí. Vystudovaný stavební inženýr přišel také v exekucích o veškerý majetek.

Ladislav Horký stál v čele Lipnice v letech 2002 až 2010. Podle definitivního rozhodnutí Vrchního soudu v Praze z roku 2016 Horký mezi roky 2007 až 2010 vystavoval falešné faktury a do účetnictví obecního úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce, které nebyly provedeny. Kromě toho měl Horký podle soudu také zfalšovat kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu.

Lipnice musela kvůli tomu vracet milionové dotace. „Lipnice čerpala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu šesti rodinných domů a dotaci Ministerstva financí na druhou etapu regulace dopravy a parkování v centru. Postavené domy posléze obec prodala, a to i přesto, že ji ministerstvo upozornilo, že bude muset celou dotaci, nebo její část, vrátit,“ popsal tehdy situaci nástupce Horkého starosta Leoš Bláha. V případě přestavby centra Lipnice měl podle obžaloby Horký rozhodnout o provedení prací v rozporu s projektovou dokumentací.