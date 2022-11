Nového starostu má Havlíčkův Brod. „Nastal čas odejít,“ prohlásil Jan Tecl za ODS a předal žezlo stranickému nástupci Zbyňku Stejskalovi. Nový starosta Stejskal žije v Brodě skoro padesát let. „Chci se maximálně věnovat práci pro město,“ zdůraznil Stejskal. Že Jana Tecla vystřídá právě Zbyněk Stejskal bylo v Brodě skoro veřejným tajemstvím. „Pan Stejskal je člověk hodně aktivní, o vedení na radnici určitě stál. Uvidíme, co ve funkci dokáže,“ konstatovala Dana Maříková z Brodu.

Nového starostu mají také v Habrech. Bývalý starosta Luděk Kovařík ve volbách už nekandidoval. „Rozhodl jsem se skončit,“ řekl Deníku. Vystřídal ho bývalý policista Pavel Víšek.

VIDEO: Slavnostní předání moci v Brodě. Tecla vystřídal nový starosta Stejskal

Změny přišly i v Chotěboři. Tam střídání stráží na radnici vyplynulo z nelehkých povolebních jednání. Starosta Tomáš Škaryd z hnutí Pro vás a dlouholetý chotěbořský lídr ČSSD se posunul na místo místostarosty. Radnici povede Ondřej Kozub za ODS. „Můj první pocit je velká únava, ale také chuť začít něco dělat,“ reagoval nový starosta na dotaz Deníku. Jak dodal, musí se teď připravit na velké změny. Ta hlavní je rozloučit se s dosavadním zaměstnáním ve finančním sektoru a zvykat si na novou pozici.

Například Milan Knob je s výsledkem v Chotěboři spokojený. „Pana Kozuba znám a vážím si ho. Bez ohledu na to v jaké je politické straně. Je to člověk, který nejen umí počítat, ale má smysl a cit pro kulturu,“ zdůraznil Knob.

Vedení radnic na Brodsku

Havlíčkův Brod : Zbyněk Stejskal (ODS)

Přibyslav: Martin Kamarád (ODS)

Chotěboř: Ondřej Kozub (ODS)

Světlá nad Sázavou: František Aubrecht (KDÚ-ČSL)

Ledeč nad Sázavou: Hana Horáková (nezávislí)

Golčův Jeníkov: Pavel Kopecký (ODS)

Habry: Pavel Víšek (nezávislí)

Lipnice nad Sázavou: Zdeněk Rafaj nezávislí

Změna už před komunálními volbami přišla v Ledči nad Sázavou. Před volbami zemřel starosta Zdeněk Tůma a ve funkci ho vystřídala bývalá místostarostka Hana Horáková, kterou také zastupitelé potvrdili do funkce. Podle výsledků voleb by měl být zřejmě starostou veterinář Pavel Vrbka, ale ten to odmítl. „Já starostou určitě být nechci. My kandidáty máme a je to současná starostka Hana Horáková,“ upřesnil veterinář.

Bez změny jsou radnice ve Ždírci nad Doubravou, kterou dál povede Bohumír Nikl. V Golčově Jeníkově je opět starostou Pavel Kopecký z ODS. „Není důvod na radnici něco měnit," řekl Kopecký Deníku.

Světlou nad Sázavou dál povede lidovecký starosta František Aubrecht. V Lipnici nad Sázavou zůstává starosta Zdeněk Rafaj. Ne každému se to na Lipnici líbí. Například Miroslavu Lhotkovi, který podporoval bývalého starostu Ladislava Horkého. „Pro město Horký hodně udělal. Být starostou není lehké,“ zdůraznil Lhotka.

Přibyslav povedou dva místostarostové a starosta na dobu určitou

Martin Kamarád z ODS je v Přibyslavi starostou opět, ale prohlásil, že povede město jen na dobu určitou. Poslední čtyři roky. „Myslím, že jsem ve funkci už dlouho. Je třeba, aby mě pak vystřídal někdo jiný, možná někdo s jiným pohledem na rozvoj města,“ zdůraznil Kamarád.

Městysy beze změny

Žádné změny nejsou ani na úřadech městysů. Nezávislý starosta Václav Venhauer v Libici nad Doubravou získal jednoznačně nejvíc hlasů. Jaromíra Valehrachová, která byla vůči starostovi v opozici je zklamaná. „V Libici je klanový systém,“ postěžovala si. Na radnici v Havlíčkově Borové je opět starostou Přemysl Tonar. Radnici v České Bělé vede dál Alena Kubátová. Změna nepřišla ani v Krucemburku, kde je starostou i další čtyři roky Otto Kohout za ODS. Tomáš Trávníček vede v Krucemburku Tělovýchovnou jednotu Sokol a s výsledkem voleb je spokojený. „Pan Kohout vede Krucemburk už dvě volební období a myslím, že mu není co vytknout,“ konstatoval sportovec.

Do vedení městyse ve Štokách zvolili zastupitelé opět Pavla Královce. Prakticky beze změn jsou na Havlíčkobrodsku obecní úřady. Starostové předvolební tam pokračují i po volbách. „Starostou na vesnici nikdo být nechce. Je to moc práce a nervů,“ vysvětlil Petr Zadina z Radostína, který povede obec i nadále a smiřuje se s tím, že se stane starostou doživotním. Obec Dlouhá Ves je spojená i po komunálních volbách s dlouholetou starostkou Ludmilou Němcovou a obec Pohled se starostou Milanem Klementem.