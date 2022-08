Komunální volby: většina vesnic na Brodsku má jedinou kandidátku

Já to nechci, ber to ty. Tak se na vesnici bojuje v komunálních volbách o židle v zastupitelstvu. V obcích do komunálních voleb postaví sotva jedinou kandidátku. Absolutní výjimka je obec Věž. Tady do voleb sestavili pět kandidátek z toho jednu mají sportovci. Deset politických stran a hnutí chce vést město Havlíčkův Brod.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Libor Plíhal