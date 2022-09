My jsme jako kandidáti sociálních demokratů a nezávislých v Novém Městě na Moravě s výsledkem relativně spokojení. Samozřejmě nás mrzí, že jsme přišli o dva mandáty, bereme to s pokorou. Udělali jsme nějaké chyby, kvůli kterým jsme přišli o část důvěry. Nicméně stále jsme zvítězili, a proto se budeme snažit, abychom mohli město vést dál. A pokud jsme někoho zklamali, tak abychom to mohli napravit.

Už je jasné, kdo v Novém Městě na Moravě vytvoří koalici?

Pokusíme se vytvořit koalici, kterou bychom vedli. Postupně oslovíme všechny subjekty, které ve městě jsou a nabídneme jim spolupráci. Uvidíme, kdo o to bude mít zájem a kdo ne. Prozatím to jasné není, ale my máme ambici oslovit úplně všechny tak, aby vznikla co nejširší koalice. Myslíme si, že to je to, co město potřebuje zejména v těžkých dobách, které nás čekají.

Máte ambici stát se znovu starostou?

Ano, je to logické, proto jsem kandidoval jako lídr kandidátky. Už když jsem odpovídal na tyto typy otázek před volbami, tak jsem říkal, že pokud budu oslovený a ukáže se, že je většina pro to, abych starostou byl, tak jsem ochotný tuto funkci přijmout.

Neobáváte se scénáře, že se ostatní spojí proti vítězi voleb?

Toho se neobávám, ale samozřejmě stát se to může. Vzhledem k tomu, že jsme zvítězili poměrně razantním způsobem, máme dvojnásobný počet mandátů než druhý na pásce, tak bych to považoval za nerozumné. Ale samozřejmě to, že je něco nerozumné, neznamená, že se to nestane.

Co říkáte obecně na výsledky sociální demokracie v komunálních volbách. Čekal jste víc?

Je to město od města. Velmi mě potěšila vítězství například v Bohumíně, Karviné, Náchodě, ale i docela slušné výsledky v Brně, Pardubicích a dalších městech. Naopak jiná města mě zklamala, příkladem může být třeba Jihlava, Praha nebo třeba Plzeň. To jsou města, kde jsme naopak měli výsledky špatné. V každém městě to má nějaký svůj důvod. Příčiny neúspěchu nejsou napříč republikou všude stejné, musíme se snažit to napravit. Na druhou stranu, z jiných výsledků mám skutečně radost, v již zmiňovaném Bohumíně a v Karviné jsme dosáhli nadpoloviční většiny, což je skvělá věc.

Jak hodnotíte volby z pohledu ČSSD na Vysočině?

Jsem rád za výsledky, jakých jsme dosáhli například v Novém Městě na Moravě, velmi slušné výsledky jsme měli i v Chotěboři nebo Přibyslavi. Dokonce i na Třebíčsku byly obce, kde jsme byli velmi úspěšní, například Okříšky. Nicméně neúspěch v Jihlavě je symbolický. Krajské město je vždycky nejdůležitější, je to velká škoda. Fatálně jsme propadli také v Třebíči, naopak slušný výsledek jsme zaznamenali v Pelhřimově. Pak už je to město od města.

Hodláte i nadále pokračovat v čele sociální demokracie?

Máme sedmého ledna sjezd, který o tom rozhodne. Já samozřejmě pokračuji dál. Vím, že cesta, kterou se sociální demokracie vydala, je strastiplná, těžká, ale musíme to vydržet. Teď jsme se půl roku věnovali tomu, abychom napravili hospodaření strany. Dnes můžeme říct, že ČSSD je bez dluhů, což nebylo vůbec lehké. Zároveň jsme udělali ve straně hluboké reformy, je mnohem akceschopnější, má jednodušší aparát, užší tým lidí, kteří pro ni pracují. Nyní nás čeká změna stanov, zjednodušení vnitřní organizační struktury a některé další změny. Práce je tedy pořád ještě hodně.

Je nějaké ponaučení, které jste si z těchto voleb vzal?

Ano, je. Za prvé se ukázalo, že tam, kde jsou naši lidé dlouhodobě svým občanům užiteční a pracují v jejich prospěch, tak to ve volbách ocení. To jsou ta města, kde jsme uspěli. Naopak tam, kde se v nás lidé z různých důvodů zklamali, trvá dlouhé roky, než důvěru získáte zpět. To znamená, že i když přijdete s dobrým projektem, nedá se lidem představit během několika málo měsíců tak, aby mu uvěřili a podpořili ho. Je to všechno práce na dlouhé roky.